Festi'neuch affiche déjà complet pour la soirée du jeudi

Festi' neuch, qui aura lieu du 15 au 18 juin à Neuchâtel, affiche complet le jeudi, où se produira la chanteuse belge Angèle. Un 'sold-out' en mars est une grande première pour le festival.

La vente des abonnements trois jours (jeudi-vendredi-samedi) et quatre jours est terminée. 'Il reste des billets pour les soirées de vendredi, samedi et dimanche', a indiqué jeudi Festi'neuch.

Après avoir vécu quatre soirées à guichets fermés l'an dernier et avoir dénombré 54'000 festivaliers, la manifestation espère en obtenir 50'000 pour cette édition.

La soirée du jeudi, où Angèle, récompensée des trophées 'album le plus streamé d’une artiste' et 'meilleure artiste féminine' aux Victoires de la musique 2023 et qui donnera à Festi'neuch son seul concert en Suisse romande, a attiré les festivaliers. Le public pourra aussi écouter ce soir-là le rappeur français Disiz (ex-La Peste), le groupe français La Femme, le duo fribourgeois Baron.e et l'artiste neuchâtelois My name is fuzzy.

Le vendredi, le DJ allemand Paul Kalkbrenner et les Berlinois Moderat seront les têtes d'affiche. Le samedi, le concert de la chanteuse française Jain et le dimanche ceux des chanteurs français Marc Lavoine et Kendji Girac seront très attendus.

