Festi'neuch dévoile les premiers artistes invités à l'édition 2023

Festi'neuch dévoile les premières têtes d’affiche de sa 22e édition prévue du 15 au 18 juin aux Jeunes-Rives à Neuchâtel. Angèle, Moderat, Kendji Girac, M83, Marc Lavoine, Jain, Disiz Folamour et Pomme y figurent notamment.

Les autres têtes d'affiche sont Tiakola, Lous and the Yakuza, Fatoumata Diawara et les Viagra Boys, ont fait savoir mardi les organisateurs. La chanteuse belge Angèle se produira le premier soir, à savoir le jeudi 15 juin. Les autres artistes présents sur les bords du lac de Neuchâtel seront dévoilés ultérieurement.

La billetterie est ouverte, avec des tarifs préférentiels jusqu’au 31 mars. Les prix ne changent pas au regard des éditions précédentes, précisent les organisateurs dans leur communiqué. L'an dernier, le festival avait connu une fréquentation record pour son retour après deux ans de pandémie, avec 54'000 spectateurs.

/ATS