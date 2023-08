Feu dans la toiture de l'emblématique salle du Plaza

Un incendie s'est déclaré samedi à l'aube dans la toiture de l'emblématique salle de cinéma Le Plaza, à Genève, proche de la gare Cornavin. Beaucoup de fumée se dégageait du bâtiment en rénovation.

Le Service d'incendie et de secours de Genève (SIS) a reçu 17 alertes dès 05h26, a expliqué son porte-parole, le premier lieutenant Nicolas Millot. Pour lutter contre les flammes et éviter que le feu ne se propage aux bâtiments voisins, les pompiers ont dû découper la toiture en cuivre. 'C'est une intervention très tactique et technique', a-t-il.

Dans un premier temps, les pompiers marchaient sur le toit. Mais à 08h00, les architectes ont mis en garde le SIS contre l'instabilité de l'édifice: les arches en aluminium qui tiennent la toiture ont été fragilisées par les travaux de rénovation et, à présent, par le feu. Un camion-grue a été déployé pour assurer les pompiers.

/ATS