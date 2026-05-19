Fribourg: le Belluard s'intéresse aux complicités souterraines

Le Festival Belluard Bollwerk, à Fribourg, tiendra sa 43e édition du 25 juin au 4 juillet. ...
Fribourg: le Belluard s'intéresse aux complicités souterraines

Fribourg: le Belluard s'intéresse aux complicités souterraines

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Le Festival Belluard Bollwerk, à Fribourg, tiendra sa 43e édition du 25 juin au 4 juillet. Intitulée 'underground complicities', la manifestation veut creuser la thématique des complicités souterraines avec des artistes locaux, de Suisse et de l'international.

L'édition 2026 proposera un programme allant des 'installations sonores dans la ville jusqu’à la performance dans un bunker, en passant par une désalpe fantaisie dé-folklorisée', ont indiqué mercredi les organisateurs. Elle entend poursuivre 'sa recherche artistique sur le thème de la terre, du sol et du territoire'.

Au total, 29 projets de performance, d’arts plastiques, de danse, de cinéma, de musique, d’installation et de lecture raconteront les sous-sols toxiques, les sujets refoulés et cachés ou les extractions de matières premières, ainsi que leurs complices politiques et économiques.

'Le sous-sol est un lieu de mémoire, de traumatismes, d’archives et de vérités enfouies', a relevé devant la presse Elisa Liepsch, directrice du Belluard Bollwerk.

/ATS
 

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