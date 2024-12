Fribourg veut stocker son patrimoine culturel sur un site unique

Le Conseil d'Etat fribourgeois lance la campagne de la votation cantonale du 9 février prochain portant sur un crédit de 56 millions de francs pour la construction à Givisiez d'un centre de stockage interinstitutionnel cantonal (SIC). Le projet est jugé indispensable.

'Le patrimoine de l'Etat de Fribourg doit être mieux protégé et ce, dans un lieu central et dans des conditions adéquates et efficientes', ont indiqué en substance jeudi les conseillers d'Etat Sylvie Bonvin-Sansonnens, chargée de la culture, et Jean-François Steiert, chargé des infrastructures.

Aujourd’hui, le patrimoine fribourgeois est dispersé sur 29 sites et régulièrement entreposé dans des lieux ne répondant pas aux normes de conservation et de sécurité. 'La situation doit être rapidement améliorée', ont dit les ministres, parce qu'elle met en danger des objets précieux et rend très coûteux l'entretien des collections.

Avec le nouveau centre de stockage, les collections d’importance nationale de douze institutions seront réunies et protégées dans des 'conditions optimales'.

/ATS