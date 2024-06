GE: un lampadaire d’Alberto Giacometti dépasse le million de francs

Un lampadaire 'Tête de femme' de l'artiste grison Alberto Giacometti (1901-1966) a dépassé le million de francs dans une vente aux enchères de la maison Piguet jeudi soir à Genève. Ce montant représente cinq fois le prix estimé de l'objet.

Cette sculpture était inédite sur le marché de l'art, écrit vendredi la maison Piguet dans un communiqué. Elle réalise un record mondial pour un lampadaire 'Tête de femme' d'Alberto Giacometti.

Cette sculpture a été réalisée uniquement de 1933 à 1939. A la différence de l'autre version de ce lampadaire, plus fréquente sur le marché et produite plus tardivement, avec des fontes jusque dans les années 1980, celle vendue à Genève jeudi soir se caractérise par une base étroite et un fût allongé.

L'équipe Piguet a découvert une correspondance de 1933 à 1934 entre Alberto Giascometti et Henry-Louis Mermod évoquant la commande du lampadaire pour ce dernier directement dans l'atelier parisien de l'artiste en 1933. Ces lettres entre le grand-père de l'actuel propriétaire et Giacometti confèrent à l'oeuvre une traçabilité 'exceptionnelle qui augmente de facto sa rareté et sa valeur', peut-on lire plus loin.

/ATS