Giuliano da Empoli et Sarah Jollien-Fardel à Soleure

Les Journées littéraires feront venir à Soleure près de 80 écrivains et écrivaines lors sa prochaine édition, du 19 au 21 mai. Giuliano da Empoli, Sarah Jollien-Fardel et Kim de l'Horizon, tous trois primés en France en Allemagne et en Suisse, font partie des invités.

Giuliano da Empoli ('Le mage du Kremlin'), Sarah Jollien-Fardel ('Sa préférée'), primés en France et Kim de l'Horizon ('Blutbuch'), en Allemagne et en Suisse, font figure de coqueluches dans les festivals littéraires cette année en Suisse. Les Journées littéraires de Soleure ne font pas exception.

Pour ce rendez-vous littéraire outre Sarine, la plupart des auteurs viennent de Suisse alémanique comme Alex Capus ('Léon et Louise'), pour n'en citer qu'un.

De Suisse romande, on peut signaler une dizaine d'écrivains: Corinne Desarzens ('La lune bouge lentement'), Heike Fiedler ('Tu es! hier'), Pierre Voélin ('De l’enfance éperdue'), Marie-Jeanne Urech ('Les valets de la nuit'), Philippe Testa ('l’Obscur'), Alice Botarelli ('Les Quatre Soeurs Berger'), Meloe Gennai ('Temps, intempérie, tempérament'), Mauro Placi ('Dans la frontière errante') et Ed Wige ('Engoisse').

Sans oublier la peintre et illustratrice basée à Lausanne, Haydé, qui a dessiné pendant 20 ans les affiches du Petit Théâtre.

Les auteurs et autrices tessinois sont aussi de la partie avec Sara Catella ('Le malorose - Confidenze di una levatrice') ou Fabio Pusterla ('Cenere, o terra'). Jessica Zuan ('L’orizi“) incarne elle la littérature romanche.

Des écrivains venant d'ailleurs sont également invités, comme l'écrivaine britannique A. L. Kennedy ('Looking for the possible dance'), l'Autrichien Arno Geiger ('Der alte König in seinem Exil'), l'Espagnole Cristina Morales ('Leichte Sprache'), tout comme de Côte d'Ivoire Gauz' ('Camarade Papa') et du Sénégal avec Felwine Sarr ('Afrotopia').

Plus de 120 rencontres auront lieu pendant les trois jours du Festival littéraire de Soleure. Le programme détaillé sera dévoilé le 18 avril. C'est également à cette date que la prévente sera lancée.

/ATS