Grammy Awards:Lamar reçoit le Grammy de l'enregistrement de l'année

Le rappeur américain Kendrick Lamar s'est vu décerner dimanche à Los Angeles le Grammy Award de l'enregistrement de l'année, qui récompense la qualité de la production d'un morceau, pour 'luther', en duo avec la chanteuse R&B américaine SZA.

'Je ne suis pas doué pour parler de moi, mais je m'exprime à travers la musique', a-t-il réagi sur scène.

Ont également été primés son sixième disque en solo 'GNX' (meilleur album rap), son titre 'TV Off' (meilleure chanson rap) et sa collaboration avec le duo Clipse sur 'Chains & Whips' (meilleure performance rap).

Le trophée de la meilleure performance rap mélodique est aussi revenu à 'luther'.

L'an dernier, le Californien était déjà reparti des Grammys avec 5 trophées pour son hit 'Not Like Us', sur lequel il s'en prenait au rappeur canadien Drake.

Figure majeure de la culture afro-américaine contemporaine, Kendrick Lamar, 38 ans, propose un rap à la fois populaire et exigeant.

Né en 1987 à Compton, ville pauvre de la banlieue sud de Los Angeles, il a commencé à publier de la musique dès le lycée, influencé par le rap de la côte ouest dont il est fan (Tupac Shakur, Dr Dre, Snoop Dogg...).

Après de nombreuses collaborations, mixtapes et tournées avec d'autres rappeurs de la région sous le nom d'artiste K-Dot, il sort plusieurs morceaux sous sa véritable identité, puis un premier album en 2011, 'Section.80', qui remporte un joli succès public et critique.

Mais c'est son deuxième disque un an plus tard, 'Good Kid, M.A.A.D City', qui propulse l'autoproclamé 'petit gars' (entre 1,65 et 1,68 m, selon les sources) au rang de superstar du genre.

Avec ce disque, Kendrick Lamar montre qu'il est 'l'un des artistes les plus importants de la culture' hip-hop, juge auprès de l'AFP Timothy Welbeck, professeur d'études afro-américaines à l'Université Temple, à Philadelphie.

Capable à la fois d'égaler les plus grands, techniquement et musicalement, tout en racontant son histoire 'd'une manière captivante' et 'qui résonne auprès du public', ajoute celui qui a dirigé un cours sur l'artiste.

Les albums qui suivront le verront incorporer plus de jazz, de soul et de funk. Et approfondir encore son introspection : il parle de la dépression qu'il a traversée après le succès, de son rapport douloureux à la masculinité, des abus sexuels dans sa famille.

En 2018, Kendrick Lamar est devenu le premier rappeur à recevoir le prix Pulitzer dans la catégorie musique pour son album 'Damn'. Le jury a salué 'une collection de morceaux virtuoses' proposant 'des vignettes saisissantes capturant la complexité de la vie afro-américaine contemporaine'.

Sa tournée mondiale avec la chanteuse SZA a rapporté près de 358 millions de dollars, selon le magazine Forbes, avec plus de 1,5 million de billets vendus.

Ce père de deux enfants verrouille totalement sa vie privée et sa communication.

