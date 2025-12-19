Harrison Ford va recevoir un prix pour l'ensemble de sa carrière

Harrison Ford va recevoir un prix pour l'ensemble de son oeuvre dans le 7e art de la part du principal syndicat des acteurs d'Hollywood, a annoncé l'organisation jeudi, saluant une personnalité 'singulière'.

Ford, dont la carrière sur grand et petit écrans ont inclus des rôles parmi les plus célèbres du cinéma, recevra le SAG-AFTRA Life Achievement Award dans le cadre des Actor Awards (auparavant appelés Screen Actors Guild Awards), en mars prochain.

Ce prix, que le SAG-AFTRA remet chaque année à un interprète qui incarne 'les idéaux les plus élevés de la profession d'acteur', consacre encore un peu plus un homme dont les personnages - d'Indiana Jones à Han Solo dans 'Star Wars' - font partie de l'héritage culturel des XXe et XXIe siècles.

Parmi les précédents lauréats de ce prix figurent Robert De Niro, Jane Fonda, Morgan Freeman ou encore Elizabeth Taylor.

'Harrison Ford est une présence singulière dans la vie américaine, un acteur dont les personnages iconiques ont façonné la culture mondiale', a déclaré Sean Astin, président du SAG-AFTRA.

'Une légende'

'Sa carrière a été d'une richesse inépuisable, revenant toujours à son amour du jeu. Nous sommes honorés de célébrer une légende dont l'impact sur notre art est indélébile.'

Ford, qui a travaillé comme charpentier avant d'accéder à la célébrité avec le rôle de Bob Falfa dans le film de George Lucas de 1973, 'American Graffiti', s'est dit 'profondément honoré' d'avoir été choisi pour cette prestigieuse distinction.

'Être reconnu par mes confrères acteurs compte énormément pour moi', a-t-il déclaré. 'J'ai passé la majeure partie de ma vie sur des plateaux de tournage, aux côtés d'acteurs et d'équipes exceptionnels, et je me suis toujours senti reconnaissant de faire partie de cette communauté.'

Outre ses rôles récurrents dans les multiples 'Star Wars' et 'Indiana Jones', Ford a aussi crevé l'écran avec son interprétation du chasseur d'androïdes Rick Deckard dans 'Blade Runner' (1982), rôle qu'il a repris 35 ans plus tard dans 'Blade Runner 2049'.

Le public télévisuel l'a découvert ces dernières années aux côtés de l'oscarisée Helen Mirren dans le western '1923', ainsi que dans la comédie dramatique 'Shrinking'.

La 32e cérémonie des Actor Awards se tiendra le 1er mars et sera diffusée en direct sur Netflix.

