Helevetiarockt lance une plateforme pour promouvoir les femmes

Les femmes et les personnes trans, intersexes et non-binaires sont sous-représentées dans l'industrie musicale en Suisse. L'association Helvetiarockt lance une plateforme nationale 'Music Directory' pour les rendre plus visibles.

'Seules 10 à 20% des personnes devant et derrière la scène sont des femmes*', relève Laurence Desarzens, un pilier dans le milieu musical en Suisse, sur les ondes de la radio genevoise Vostok. Le premier objectif d'Helvetiarockt est de parvenir à 1000 inscriptions en l'espace d'un mois, du 20 octobre au 20 novembre.

Cette initiative rencontre un fort écho en Suisse alémanique. Elle est soutenue par plusieurs artistes comme Fléche Love (GE), Danitsa (GE), KT Gorique (VS), Ta'Shan (BE), Stefanie Heinzmann (VS), Steffe la Cheffe (BE), Msoke (ZH), Black Sea Dahu (ZH), Kety Fusco (TI) ou Anna Murphy (LU).

'Cette plateforme nous permet de nous rendre visibles, d'occuper notre place. C'est un lieu où échanger des informations et des conseils sur les meilleurs appareils, la représentation d'artistes ou les compétences indispensables pour percer en tant que productrice, et un lieu aussi pour lancer de nouveaux projets', explique Elodie Romain, musicienne et coordinatrice de la campagne musicdirectory.ch pour la Suisse romande, sur les ondes de Vostok.

Les femmes sont absentes de la scène, mais aussi en coulisses où les techniciennes du son, les bookeuses (agent artistique) et les productrices ne sont pas assez nombreuses. Reste que la plateforme www.musicdirectory.ch n'est pas réservée qu'aux professionnelles: elle s'adresse à toutes celles qui organisent des concerts, jouent d'un instrument ou produisent du son par passion, durant leur temps libre.

Depuis dix ans, l'association Helvetiarockt se bat pour que davantage de femmes* soient représentées dans l'industrie musicale suisse, notamment dans les domaines de la production et du DJing.

https://helvetiarockt.ch/fr/

/ATS