Hommage à Jean-Louis Trintignant à la Cinématquèe suisse à Lausanne

La Cinémathèque suisse à Lausanne rend hommage à l'acteur français Jean-Louis Trintignant, décédé à 91 ans il y a bientôt une année. Du 3 mai au 2 juillet, l'institution présente une rétrospective de 30 longs métrages de cette figure majeure du théâtre et du cinéma.

Le cycle 'Jean-Louis Trintignant, un an déjà' permettra au public de voir ou revoir des classiques comme 'Et Dieu... créa la femme' de Roger Vadim, 'L'homme qui ment' d'Alain Robbe-Grillet, 'Un homme et une femme' de Claude Lelouch, 'Ma nuit chez Maud' d'Eric Rohmer ou encore 'Vivement dimanche!' de François Truffaut. L'occasion de retrouver la présence hypnotique et à la voix inimitable de l'acteur.

Des films plus récents seront également à l'affiche, comme 'Happy End' et 'Amour' de Michael Haneke, 'Ceux qui m'aiment prendront le train' de Patrice Chéreau et 'Regarde les hommes tomber' de Jacques Audiard. Le public pourra découvrir un documentaire sur la carrière de l'acteur, 'Jean-Louis Trintignant, pourquoi je vis' de Serge Korber, sorti en 20212.

Le polar célébré

En mai et juin, la Cinémathèque suisse célèbre par ailleurs le polar, en participant notamment au festival Lausann'noir (du 2 au 4 juin). En collaboration avec l'Université de Lausanne, elle présentera une double programmation sur deux figures du polar et du roman noir que l'on retrouve aussi sur grand écran: Georges Simenon et Sherlock Holmes.

Les deux cycles de films se déclineront du 4 mai au 2 juillet pour 'Georges Simenon, de la plume à l'écran' et du 14 mai au 23 juin pour 'Sherlock Holmes et Dr Watson, détectives au cinéma'. Ce sera l'occasion de découvrir ou de redécouvrir les adaptations les plus marquantes ou originales de ces maîtres du suspense.

/ATS