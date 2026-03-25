Houellebecq en vedette au festival Eventi Letterari au Tessin

Le romancier Michel Houellebecq sera l’invité phare du festival 'Eventi Letterari' au Monte Verità, au-dessus d'Ascona, du 26 au 29 mars. Inspirée par Leonard Cohen, cette édition fait écho à une œuvre marquée par le pessimisme, que l’auteur assume face aux critiques.

Avant ses dix concerts à La Scala à Paris en avril, Michel Houellebecq fait escale au Monte Verità. Le slogan de cette édition, 'Dance Me to the End of Love', un titre de Leonard Cohen, trouve un écho dans ses livres.

L’écrivain français, également auteur de l’album, qui vient de sortir 'Souvenez-vous de l’homme' avec Frédéric Lo, décrit ses textes comme traversés par 'le désir, la solitude et la compétition', constituant 'une forme de diagnostic du présent'. 'Je décris simplement le monde tel qu’il est', affirme Michel Houellebecq, lors d'un récent passage à la RTS.

Cette année, il revient à la chanson. 'Oui, comme beaucoup de gens qui écrivent des poèmes, je suis pour la poésie orale', explique-t-il, soulignant le lien entre écriture et voix. Sur la mise en musique, il précise que 'certains poèmes, on sent que ça peut marcher, d’autres ce n’est pas la peine d’essayer'.

Son collaborateur le musicien Frédéric Lo évoque une rencontre artistique 'évidente' et un travail fondé sur 'le thème, mais aussi la musicalité des mots'. Le compositeur dit avoir été 'très fier et honoré' de concevoir cet album commun, fruit d’une confiance progressive.

La fin de l’homme sans être la fin du monde

L’univers de Michel Houellebecq, qui suscite débats et controverses depuis plus de trente ans, explore aussi des thèmes comme l’intelligence artificielle ou la fin possible de l’humanité. 'Ça peut être la fin de l’homme sans être la fin du monde', estime-t-il, ajoutant que ces évolutions sont 'non arrêtables', indépendamment des craintes qu’elles suscitent.

Sur le rôle de la musique, l’écrivain reste nuancé. 'Est-ce que ça peut aider à attendre la fin du monde ? Oui sûrement', dit-il, tout en refusant d’y voir un refuge: 'Je reste très perméable aux choses'. À l’inverse, Frédéric Lo confie pouvoir 'se réfugier dans la musique, comme dans le cinéma ou la littérature'.

Le festival 'Eventi Letterari', qui se tient pendant trois jours à Ascona et Locarno, accueillera également la sociologue Eva Illouz et l’écrivain suisse Lukas Bärfuss.

*La rencontre sold-out avec Michel Houellebecq, intitulée 'Un doux requiem pour l’humanité', pourra être suivie dimanche 29 mars à 18h00 en streaming en direct sur le site du festival: https://eventiletterari.ch/it/program/

/ATS