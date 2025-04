Installation de Suzanne Lacy au Musée Tinguely à Bâle

Le Musée Tinguely à Bâle présente jusqu'au 7 septembre l'installation vidéo 'De tu puño y letra (By Your Own Hand)' de l'artiste féministe américaine Suzanne Lacy. L'oeuvre aborde le problème des violences liées au genre.

Avec l'exposition 'By Your Own Hand', le Musée Tinguely veut instaurer 'un espace de réflexion, de dialogue et de responsabilité sociale' sur les violences liées au genre, a indiqué mardi l'institution bâloise.

L'installation vidéo de Suzanne Lacy montre des personnes de genre masculin qui lisent des extraits de lettres sur des violences sexualisées et domestiques allant de l'agression sexuelle au viol collectif et au féminicide. Les vidéos ont été tournées dans les arènes de Quito, la capitale de l'Equateur. Le public de l'exposition se trouve ainsi placé au centre de l'arène et est directement confronté aux paroles des acteurs.

Patriarcat et violence

La décision de confier à des hommes la lecture de témoignages de victimes de violences à caractère sexiste est délibérée. Elle souligne le rôle du patriarcat comme fondement de cette violence, explique le musée.

L'installation a été réalisée dans le cadre d'un projet lancé par la ville de Quito pour lutter contre les violences liées au genre. La première présentation de l'installation a eu lieu à Quito le 25 novembre 2015 lors de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

L'exposition comprend aussi un programme d'accompagnement organisé en collaboration avec le Service d'aide aux victimes de Bâle-Ville et Bâle-Campagne, la Literaturhaus de Bâle et le collectif d'écriture queer Q.U.I.C.H.E. Des tables rondes et un projet d'écriture participative s'intéresseront à la situation locale des violences liées au genre tout en invitant au dialogue.

Suzanne Lacy, née en 1945 à Wasco (Californie), est une pionnière dans l'art de la performance féministe et activiste. Son travail porte notamment sur les violences sexualisées, les discriminations liées à l'âge, la pauvreté, l'incarcération et l'immigration.

