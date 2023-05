IntegrART 2023 pour la première fois sous une nouvelle direction

Des jumeaux différents, un spectacle de danse qui se transforme d'un lieu à l'autre et des prothèses humaines. IntegrART 2023 présente de mercredi et jusqu'au 4 juin quatre productions de et avec des artistes avec et sans handicap.

Avec ce projet de réseau, le Pour-cent culturel Migros encourage depuis 2007 les arts scéniques inclusifs ou ce qu'on appelle les Disability Arts. Depuis cette année, IntegrART a pour la première fois à sa tête une personne souffrant d'un fort handicap auditif, Inga Laas.

'Cela donne un signal important, a dit la nouvelle directrice à Keystone-ATS: IntegrART franchit ainsi la prochaine étape logique sur la voie de l'intégration des personnes handicapées'.

Une coproduction suisse et trois productions internationales seront à voir cette année à Lugano, Genève, Berne et Bâle.

