Jackie Chan recevra un Léopard d'honneur au festival de Locarno

Le festival de Locarno décernera cet été un Léopard d'honneur à Jackie Chan. Il entend ainsi récompenser un acteur qui est 'à la fois une figure majeure du cinéma asiatique contemporain et une personnalité influente qui a redéfini les codes du cinéma hollywoodien'.

'Icône du cinéma asiatique, réalisateur de génie et figure incontournable d’Hollywood', l'acteur et réalisateur hongkongais 'est adulé dans le monde entier pour ses films d’action qui ont su jeter un pont entre les cultures occidentales et orientales. Depuis près de 60 ans, il est l’un des visages les plus emblématiques du cinéma mondial', écrit le festival dans un communiqué publié mardi.

Jackie Chan multiplie les casquettes, étant à la fois réalisateur, producteur, comédien, scénariste, chorégraphe, chanteur, athlète et cascadeur, souligne le directeur artistique du festival, Giona A. Nazzaro.

Après ses débuts en tant qu’enfant acteur dans les années 1960, il connaît la consécration en 1978 avec 'Snake in the Eagle’s Shadow' ('Le Chinois se déchaîne') et 'Drunken Master' ('Le Maître chinois'). Il devient une 'icône mondiale' grâce à la comédie d'action 'Rush Hour' (1998), dans laquelle il partage l'affiche avec l'Américain Chris Tucker. Parallèlement, il réalise des 'classiques' comme 'Police Story' (1985) ou 'Armour of God' ('Mister Dynamite', 1986).

Jackie Chan recevra son prix sur la Piazza Grande le samedi 9 août. Il y présentera 'Police Story' et un autre film qu'il a réalisé et dont il interprète le rôle principal, 'Project A' ('Le marin des mers de chine, 1983). L'acteur rencontrera le public le lendemain à l'occasion d'une table ronde.

/ATS