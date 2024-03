Jacquemus décoré chevalier des arts et des lettres

Le directeur de la maison de mode Jacquemus, Simon Porte Jacquemus, a été décoré chevalier des Arts et des Lettres samedi à 34 ans, plus jeune créateur à recevoir l'insigne, en profitant pour lancer un appel à 'soutenir la jeune génération'.

La cérémonie familiale et amicale était organisée dans les nouveaux locaux de la marque française, 7000 m2 au coeur du 8e arrondissement de Paris, en présence de Delphine Arnault, du groupe LVMH, sur fond de rumeurs persistantes d'entrée au capital ou de rachat de la maison indépendante depuis sa création.

La distinction, décernée par le ministère de la Culture en 2021, pendant l'épidémie de Covid, lui a été remise par la 'papesse de la mode', la rédactrice du magazine Vogue international, Anna Wintour.

'c'est remarquable de voir un jeune homme aussi talentueux et décidé suivre un chemin si personnel jusqu'à une reconnaissance aussi précoce, un accomplissement fantastique et une source d'inspiration pour les plus jeunes', a déclaré Mme Wintour à l'AFP.

En suivant son coeur

'Il faut se rappeler que c'est un jeune homme qui n'a commencé qu'en 2009 et qui a obtenu tout ce qu'il a obtenu en suivant simplement son coeur', a t-elle ajouté.

'Il y a un contexte très lourd pour la jeune création, c'est crucial d'aller aux défilés, de les encourager, de les soutenir. C'est un message important que je voulais donner', a de son côté déclaré le créateur français à l'AFP.

Lancée en 2009, Jacquemus a connu une success story inédite, portée par un marketing agressif et une communauté de fidèles qui a fait passer la marque, 'qui faisait le bas de page en dessous de l'horoscope', selon les mots de M. Jacquemus, parmi les maisons françaises les plus connues de son époque.

L'entreprise, qui ne possède qu'une boutique au monde, avenue Montaigne à Paris, avait indiqué au magazine Business of Fashion avoir passé le cap des 200 millions d'euros en 2022 et viser le demi-milliard de chiffre d'affaires d'ici 2025.

Très présent sur les réseaux sociaux, Simon Porte Jacquemus s'affiche toujours nature et souriant, à l'opposé de ses pairs à l'image plus sombre et élitiste.

/ATS