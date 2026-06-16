Javier Bardem laisse ses empreintes sur Hollywood Boulevard

L'acteur espagnol Javier Bardem a laissé mardi sa trace à Hollywood, posant pour la postérité l'empreinte de ses mains dans le ciment au Chinese Theatre, l'une des salles de cinéma historiques de Hollywood Boulevard.

'C'est vraiment spécial de se voir offrir un tel espace pour immortaliser votre nom, votre image', a confié la star à l'AFP, peu après la cérémonie.

'Quand je pense à toutes les personnes qui se sont tenues à cet endroit précis, j'ai du mal à croire que tout cela soit réel', a déclaré l'Espagnol de 57 ans dans un discours, avant de poser ses empreintes dans le ciment frais.

Cette tradition, qui date de la construction du Chinese Theatre, a vu plus de 200 stars défiler en près d'un siècle, comme Jack Nicholson ou Marilyn Monroe.

Javier Bardem s'est fait connaître à l'international en 2000, grâce à son interprétation de l'écrivain cubain exilé aux Etats-Unis Reinaldo Arenas dans 'Avant la nuit', réalisé par Julian Schnabel.

Huit ans plus tard, il a obtenu l'Oscar du meilleur second rôle pour son interprétation du sinistre Anton Chigurh dans 'No Country for Old Men', des frères Cohen.

Son dernier film, 'L'Etre aimé', a été présenté en avant-première au Festival de Cannes cette année et il joue dans la série 'Les Nerfs à Vif', sortie début juin sur AppleTV.

L'acteur a dénoncé à de nombreuses reprises la politique anti-immigration de Donald Trump et la situation dans la bande de Gaza, ravagée par plus de deux ans de guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël.

'Beaucoup de gens viennent me voir et me disent: +Merci de faire ou de dire ce que tu fais ou dis+, et je les encourage à faire de même haut et fort', a dit Javier Bardem lors de la cérémonie.

/ATS