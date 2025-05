Jedi-Ritter, des super-héros et un astronaute au Fantasy Basel

Le Fantasy Basel, le rendez-vous des amateurs de culture pop qui a démarré jeudi, a attiré des milliers de cosplayers, de joueurs et de fans de films et de bandes dessinées. L'astronaute Claude Nicollier était présent en tant que conférencier.

Devant un public attentif, le premier Suisse dans l'espace a raconté ses missions dans les années 1990. Il a montré des séquences de films avec une vue de la Terre 'd'en haut', des images qui le touchent toujours autant. La conférence faisait partie du thème Espace, où on pouvait aussi découvrir le 'Swiss Space Museum'.

Outre la science, il y avait aussi beaucoup de 'fiction': non loin de la scène avec Nicollier se trouvait le stand Star Wars. De nombreux visiteurs sont entrés dans les halles du salon déguisés.

Outre Dark Vador, Chewbacca et consort, on pouvait aussi voir de nombreuses figurines d'animation japonaises, des super-héros et des costumes steampunk. Les personnages du Seigneur des anneaux, de Game of Thrones et de Harry Potter, ainsi que le héros de Nintendo Super Mario, restent des références populaires.

Cette année, Fantasy Basel a étendu sa surface à 100'000 mètres carrés. Quelque 800 exposants sont présents. Parmi les invités, on trouve notamment des personnalités du cinéma, des séries, de la littérature et de la science ainsi que des groupes de danse K-pop et des dessinateurs de BD.

L'année dernière, 88'000 personnes ont visité le salon, selon les indications des organisateurs. Ils en attendent 95'0000 cette année. Le festival se poursuit jusqu'au 31 mai.

/ATS