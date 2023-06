John McTiernan, membre du jury international du NIFFF

John McTiernan sera présent lors de la 22e édition du Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF), qui se tiendra du 30 juin au 8 juillet. Le cinéaste américain, qui a réalisé 'Predator' et 'Die Hard', sera invité d'honneur et membre du jury international.

Le réalisateur, figure de proue du cinéma d'action contemporain, rencontrera le public le 2 juillet à 14h00 lors d'une discussion. Trois de ses films seront projetés durant le festival, en sa présence, a indiqué mardi le NIFFF.

Les oeuvres du cinéaste américain sont souvent bâties sur des figures de héros emblématiques, incarnés par les plus grands représentants du genre. Les films 'sont à la fois puissants par l'action et ingénieux par leurs aspects réflexifs. Chacune de ses productions a fait figure d'incubateur et continue encore d'inspirer le cinéma de genre', a précisé le festival.

/ATS