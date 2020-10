Johnny Depp au Zurich Film Festival pour présenter un documentaire

Johnny Depp a rendu visite au Zurich Film Festival vendredi. Il y a présenté 'Crock of Gold', un film documentaire qu'il a coproduit sur le groupe folk-punk irlandais 'The Pogues'. Avant cela, il a fait une brève apparition sur le tapis vert zurichois.

Âgé de 57 ans, l'acteur et réalisateur américain s'est présenté aux photographes en costume gris. Il portait deux écharpes foncées et des lunettes de soleil malgré le ciel nuageux, a constaté sur place une journaliste de Keystone-ATS.

Présent à Zurich pour la deuxième fois après 2018, Johnny Depp est venu prendre part à un gala consacré au documentaire 'Crock of Gold - A Few Rounds with Shane MacGowan' qu'il a coproduit. Le film se penche sur le chanteur des 'Pogues' Shane MacGowan, un ami de l'acteur, réalisateur et producteur.

/ATS