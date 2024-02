Julien Favreau, directeur artistique ad interim au Béjart Ballet

Le Béjart Ballet Lausanne (BBL) a trouvé un directeur artistique ad interim après le licenciement en fin de semaine dernière de Gil Roman. Il a confié cette mission au Français Julien Favreau, danseur de longue date dans la troupe.

La date de son entrée en fonction sera communiquée prochainement. Il restera en tout cas en poste jusqu'à la fin de la saison, soit jusqu'à fin août.

Né en 1977 à la Rochelle, Julien Favreau a suivi une formation en danse classique et contemporaine avant de rejoindre l'école Rudra Béjart à Lausanne en 1994. Vite repéré par Maurice Béjart, il a intégré le ballet une année plus tard, enchaînant par la suite les rôles importants.

'Son talent, son expérience, sa parfaite connaissance de la compagnie et des danseuses et danseurs ainsi que ses qualités artistiques en font une personnalité idéale pour prendre ce poste et insuffler à la troupe l'énergie et l'exigence nécessaire afin de faire rayonner les chorégraphies de son mentor, Maurice Béjart', écrit le BBL dans son communiqué.

/ATS