Kerry James Marshall, allégories afro-américaines au Kunsthaus

Le Kunsthaus de Zurich présente dès vendredi la première rétrospective en Suisse consacrée à Kerry James Marshall. Le peintre afro-américain aux toiles allégoriques monumentales a ouvert la voie en dénonçant les mécanismes d'exclusion dans l'histoire de l'art.

Les tableaux de Kerry James Marshall - dont certaines atteignent jusqu'à 7 mètres de large - frappent au premier abord par leurs couleurs éclatantes et leur virtuosité, écrit jeudi le Kunsthaus. L'artiste associe une technique précise à 'un récit qui parle de joie, de présence et d’autodétermination'.

Ses tableaux racontent aussi des histoires complexes, abordant des thèmes tels que le mouvement des droits civiques, la traite négrière ou la culture quotidienne de la population afro-américaine. Le rôle de Kerry James Marshall a été déterminant dans la manière dont la peinture traite les problématiques de représentation, l’histoire de l’art et les rapports de pouvoir dans la société.

Le peintre, né 1955 en Alabama, vit aujourd'hui à Chicago. Il a très tôt dénoncé la faible présence de figures noires dans les oeuvres et le nombre tout aussi faible de visiteurs noirs dans les collections des musées publics. Sa rétrospective présentée en 2016 à Chicago, New York et Los Angeles a été l’une des premières grandes expositions d’un artiste afro-américain vivant.

Avec cette exposition organisée par la Royal Academy of Arts de Londres, en collaboration aussi avec le Musée d’Art Moderne de Paris, le Kunsthaus veut ouvrir de nouvelles perspectives. 'C’est un plaidoyer pour la visibilité de ce qui n’était jusque-là pas montré, dans l’art comme dans la société', souligne l'institution.

La rétrospective 'Kerry James Marshall: The Histories' dure jusqu'au 16 août.

