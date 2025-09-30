L'Oktoberfest à Munich fermée après un incendie et une explosion

La célèbre Fête de la bière à Munich, dans le sud de l'Allemagne, a été provisoirement fermée ...
L'Oktoberfest à Munich fermée après un incendie et une explosion

L'Oktoberfest à Munich fermée après un incendie et une explosion

Photo: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI

La célèbre Fête de la bière à Munich, dans le sud de l'Allemagne, a été provisoirement fermée mercredi, a indiqué la police.. Cette décision a été prise en raison d'un incendie suivi d'une explosion dans le nord de la ville qui ont fait au moins un mort.

La police a indiqué que des engins explosifs avaient été découverts dans un immeuble résidentiel du nord de Munich où l'incident s'est produit, et qu'elle enquêtait sur un éventuel lien avec Fête de la bière qui se tient près du centre de la capitale bavaroise.

