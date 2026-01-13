L'acteur Kiefer Sutherland arrêté pour avoir agressé un chauffeur

Kiefer Sutherland, star de la série '24 heures chrono', a été arrêté lundi à Los Angeles. Il est accusé d'avoir agressé un chauffeur VTC, a annoncé la police de la ville mardi.

L'acteur canado-britannique a été interpellé dans la nuit de dimanche à lundi, peu après minuit, selon un communiqué.

Les agents 'ont répondu à un appel radio concernant une agression impliquant un chauffeur VTC' sur l'un des grands boulevards de la mégapole californienne, a expliqué la police.

Ils ont ensuite établi que l'acteur de 59 ans 'avait agressé physiquement le chauffeur (...) et avait proféré des menaces criminelles à son encontre', ce qui a conduit à son arrestation.

M. Sutherland a été libéré quelques heures plus tard, après avoir versé une caution de 50'000 dollars, selon les registres du shérif du comté de Los Angeles, qui gère les prisons de la région.

Toujours selon ces données publiques, l'acteur doit comparaître devant un tribunal le 2 février pour cette affaire.

Contactés par l'AFP, les différents représentants de l'artiste n'ont pas immédiatement répondu.

Le chauffeur VTC 'n'a subi aucune blessure nécessitant des soins médicaux sur place', a précisé la police.

Kiefer Sutherland est essentiellement connu pour avoir incarné Jack Bauer, l'agent antiterroriste de la série '24 heures chrono', qui a connu la gloire dans les années 2000.

Il a également joué le président des Etats-Unis dans la série 'Designated Survivor'. Parmi ses films les plus connues, on compte 'Génération Perdue' (1987), 'Stand By Me' (1986) et 'Les Trois Mousquetaires' (1993).

Son père, l'acteur canadien Donald Sutherland, est décédé en juin 2024.

/ATS