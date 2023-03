L'acteur Sam Neill de Jurassic Park révèle être atteint d'un cancer

L'acteur Sam Neill, célèbre pour son rôle du paléontologue Alan Grant dans la tout aussi célèbre saga Jurassic Park, a révélé être traité pour un cancer du sang de stade 3. Sa maladie a été annoncée dans ses mémoires à paraître la semaine prochaine.

'Le fait est: je suis malade. Peut-être mourant. Je vais devoir accélérer', écrit-il dans le premier chapitre de son livre 'Did I ever tell you this?' (Vous ai-je déjà dit ça?'), qu'il a rédigé tout en suivant une chimiothérapie.

Lors d'une interview au quotidien britannique The Guardian, l'acteur précise toutefois qu'il est en rémission, mais devra continuer ce traitement jusqu'à la fin de sa vie.

'Je ne peux pas faire comme si l'année passée n'avait pas eu son lot de moments sombres', a-t-il expliqué, son cancer, un lymphome non hodgkinien, ayant été diagnostiqué en 2022. 'Mais ces moments sombres font ressortir la lumière', a ajouté le Britanno-Néo-Zélandais, 'simplement heureux d'être en vie'.

Longue carrière

Sam Neill, 75 ans, est notamment connu pour avoir incarné l'un des protagonistes de Jurassic Park, le professeur Alan Grant, dans trois opus de la saga, dont la première fois en 1993 sous la direction de Steven Spielberg.

Sa longue carrière devant la caméra a débuté dans les années 1970, jusqu'à des rôles plus récents comme dans la série à succès Peaky Blinders ou le dernier volet de Jurassic Park, intitulé 'Le monde d'après', sorti en 2022. Vigneron en Nouvelle-Zélande à ses heures perdues, il se prépare à un nouveau rôle dans une adaptation télévisée de 'Les pommes ne tombent jamais', de la romancière Liane Moriarty.

