L'actrice espagnole Marisa Paredes est décédée à 78 ans

L'actrice espagnole Marisa Paredes est décédée à l'âge de 78 ans, a annoncé mardi l'Académie espagnole du cinéma. Sa carrière a notamment été marquée par les six films qu'elle a tournés sous la direction de Pedro Almodovar.

Née à Madrid en 1946, Marisa Paredes avait présidé l'Académie espagnole du cinéma entre 2000 et 2003 et connu le succès international grâce entre autres à ses apparitions dans les longs métrages de Pedro Almodovar, qui l'a notamment dirigée dans 'Talons aiguilles', 'Tout sur ma mère' et 'Parle avec elle'.

'Le cinéma espagnol perd une de ses actrices les plus emblématiques, Marisa Paredes, qui laisse derrière elle une longue carrière au cours de laquelle le public a pu la voir à plus de 75 reprises sur grand écran', a déclaré l'Académie du cinéma espagnol sur X.

Après des débuts dès l'âge de 14 ans, la carrière de Marisa Paredes avait pris une nouvelle dimension après sa première collaboration en 1983 avec le réalisateur Pedro Almódovar, pour le film 'Dans les ténèbres'.

Ils travailleront ensuite ensemble pour 'Talons aiguilles', 'La fleur de mon secret', 'Tout sur ma mère', 'Parle avec elle' et 'La piel que habito', en 2011, leur dernière collaboration.

Récompensée entre autres par un Goya d'honneur en 2018, lors de l'équivalent espagnol de la cérémonie des Césars, Marisa Paredes est également apparue dans des productions internationales comme 'La vie est belle', de l'Italien Roberto Benigni, ou 'L'échine du diable', du Mexicain Guillermo del Toro.

/ATS