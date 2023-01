L'actrice italienne Gina Lollobrigida est décédée à l'âge de 95 ans

L'actrice italienne Gina Lollobrigida est morte à l'âge de 95 ans, a annoncé lundi le ministre italien de la Culture. Cette brune voluptueuse a crevé l'écran après-guerre à Hollywood.

L'ancienne sex-symbol, révélée en 1952 dans 'Fanfan la tulipe' du réalisateur français Christian-Jaque, s'était fracturé le fémur en tombant à son domicile romain en septembre et avait dû être opérée.

'Adieu à une diva du grand écran, protagoniste de plus d'un demi-siècle d'histoire du cinéma italien. Son charme est éternel. Ciao Lollo', a tweeté le ministre de la Culture Gennaro Sangiuliano.

L'actrice est née le 4 juillet 1927 dans le petit village de Subiaco, au coeur des Abruzzes (centre de l'Italie), dans une famille modeste qui s'est ensuite installée à Rome. Elle a joué dans plus de 60 film, avec les plus grands de son époque dans les années 1950 et 1960, de Frank Sinatra à Sean Connery, de Marcello Mastroianni à Humphrey Bogart.

Evolution des moeurs

Ses personnages ont compté dans l'évolution des moeurs et l'affirmation d'une femme libérée de ses rôles traditionnels. Elle a tourné jusqu'en 1962 aux Etats-Unis puis a fini par rentrer en Italie. Elle n'est ensuite apparue qu'occasionnellement au cinéma et à la télévision.

'La Lollo' est ensuite revenue à ses premières amours artistiques, la photographie puis la sculpture, à laquelle elle s'est consacrée entièrement à partir du début des années 1980. Elle s'est aussi engagée dans la lutte contre la faim dans le monde et a vainement brigué l'an dernier un siège au Parlement italien.

Si elle n'a pas reçu d'Oscar, l'actrice a obtenu maintes récompenses, dont un Golden Globe en 1961 et une récompense pour sa carrière à la Berlinale en 1986.

/ATS