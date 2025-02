L'actrice sud-coréenne Kim Sae-ron retrouvée morte à son domicile

L'actrice sud-coréenne Kim Sae-ron a été retrouvée morte dimanche à son domicile de Séoul, a annoncé la police, sans préciser les circonstances exactes de son décès. Elle était âgée de 24 ans.

'Elle a été retrouvée morte et il n'y a aucun signe de violence apparent', a déclaré un représentant de la police à l'AFP. Selon l'agence de presse Yonhap, le corps de l'actrice a été découvert dimanche en soirée par une de ses connaissances, qui a alerté les autorités.

Kim Sae-ron s'était faite connaître pour son rôle dans le film 'The Man from Nowhere', sorti en 2010, dans lequel elle interprétait une enfant kidnappée sauvée par un ancien agent des forces spéciales. Sa performance lui avait alors valu de remporter le prix de révélation féminine de l'équivalent sud-coréen des Oscars.

Elle s'était depuis distinguée par sa capacité à jouer des rôles très différents et avait décroché plusieurs autres récompenses. Sa carrière avait connu un coup d'arrêt brutal à la suite d'un accident en 2022 alors qu'elle conduisait en état d'ivresse. Sa réputation en a souffert et elle peinait depuis à décrocher de nouveaux rôles.

/ATS