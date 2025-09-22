L'administration fiscale bâloise va vendre sa collection d'art

L'administration fiscale de Bâle-Ville liquide sa collection d'art et organisera une vente publique fin novembre. Elle vendra principalement des tableaux d'une centaine d'artistes régionaux, annonce lundi le Département cantonal des finances.

Les musées publics et le Kunstkredit de Bâle-Ville, qui promeut la création artistique régionale, vont acquérir différentes pièces de cette collection. Les quelque 300 oeuvres restantes seront mises en vente les 28 et 29 novembre sur le site de Dreispitz. Elles datent des années 1890 à 1990.

Des tableaux de Marguerite Ammann, Adrien Holy, Hermann Meyer, Jean Jacques Lüscher, Marie Lotz et Rose-Marie Joray seront notamment proposés. Il ne s'agira pas d'une vente aux enchères. Les oeuvres sont munies de prix fixes qui, pour certaines, commencent à moins de 100 francs, indique le prospectus de la vente. L'administration fiscale dispose d'environ 400 oeuvres.

Dépôt non accessible au public

La collection est dissoute car le département ne peut pas garantir un entretien professionnel. L'administration a acquis ces oeuvres d'art entre les années 1960 et 1990. Elles ont probablement été perçues dans le cadre de paiements d'impôts ou de dons de succession, selon l'administration fiscale.

La majeure partie de la collection était stockée dans un dépôt non accessible au public. Quelques tableaux occupaient les couloirs et les bureaux de l'administration fiscale. La décision de démanteler la collection vise à clarifier la responsabilité cantonale en matière d'art.

Le prêt d'oeuvres d'art a permis d'acquérir huit tableaux et 19 'Basler Blätter', des dessins bâlois. Le canton a également essayé de contacter les artistes et leurs descendants. Les oeuvres qui ne seront pas écoulées lors de la vente finiront dans des brocantes.

/ATS