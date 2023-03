L'artiste Abraham Poincheval se confine dans une sculpture au MAHF

L'artiste Abraham Poincheval est entré lundi dans une sculpture au Musée d'art et d'histoire de Fribourg (MAHF), ou plus précisément dans la copie agrandie d'une statue du 15e siècle représentant saint Barthélemy. Il y restera isolé 24h/24 durant une semaine.

Intitulée 'Inside saint Barthélemy', la performance du Français se déroule dans le cadre du deuxième volet de l'exposition Corpus, dédiée au corps et au concept d'isolement.

'L'exposition aborde la notion du corps isolé, de manière contrainte ou volontaire, à travers des oeuvres patrimoniales et contemporaines. La performance d'Abraham Poincheval a cela d'exceptionnel qu'elle propose une réelle immersion dans la thématique', a déclaré Ivan Mariano, directeur du MAHF, lundi devant les médias.

L'artiste de 51 ans connaît une renommée internationale pour ses performances nécessitant un engagement total du corps et du mental. Ainsi, il se met régulièrement en scène dans des espaces restreints afin d'interroger les notions de temps, d'enfermement et d'immobilité.

Faire corps avec un saint

Il a, entre autres, vécu dans le ventre d'un ours empaillé, habité un rocher ou encore couvé des oeufs durant plusieurs semaines dans une boîte en plexiglas au Palais de Tokyo à Paris. En Suisse, il a déjà séjourné dans une bouteille géante à Lausanne et Martigny, et est resté niché sur une plateforme à 20 mètres de haut durant quatre jours sur la plaine de Plainpalais à Genève.

Cette fois-ci, c'est avec saint Barthélemy qu'Abraham Poincheval a choisi de faire corps. Selon la légende, le saint aurait été écorché vif. Il est souvent représenté portant sa peau sur son bras. 'Je vois de nombreuses similitudes entre ce personnage et mes imaginaires. Il questionne notre rapport au corps et au monde', a déclaré l'artiste quelques minutes avant d'entrer en isolement.

L'oeuvre originale a été numérisée, agrandie puis reproduite afin que l'artiste puisse s'y glisser et y habiter une semaine durant. A l'intérieur, de sommaires commodités ont été installées: un compartiment pour l'eau, un autre pour les repas (essentiellement des potages et des barres protéinées) et une sélection de livres symboliquement choisis par Ivan Mariano.

Possibilité de discuter avec l'artiste

'Durant la performance, il n'y a pas de mouvements physiques mais il y a tout un monde intérieur qui se déploie, c'est un voyage', a-t-il expliqué. Peu avant 15h00, l'artiste s'est donc glissé dans la sculpture, refermée par Philippe Trinchan, chef du service de la culture de l'Etat de Fribourg.

Les visiteurs sont invités à entrer en interaction avec l'artiste, soit en discutant avec lui, soit en l'observant via une caméra placée à l'intérieur de l'habitacle. Abraham Poincheval en ressortira lundi 13 mars à 10h00.

/ATS