L'artiste de street art Mr. Brainwash à Zurich

Du 4 mai au 4 juillet, on pourra voir à Zurich une cinquantaine d'œuvres de l'artiste français Mr. Brainwash, installé à Los Angeles. Au centre de l'exposition les amateurs de street art pourront découvrir un tableau intitulé 'Zürich is Beautiful'.

Mister Brainwash est de retour dans une galerie à Zurich avec une nouvelle exposition. L'artiste, de son vrai nom Thierry Guetta, était déjà venu l'an dernier au bord de la Limmat.

Associer des motifs connus à la manière du pop art, les doter de messages positifs et les diffuser dans le monde de manière humoristique, telle est la spécialité de Mr. Brainwash. Il a déjà copié Banksy de manière très explicite, par exemple le 'Flower Thrower' (lanceur de fleurs). Sauf que chez lui, ce ne sont pas des fleurs qu'il tient à la main, mais un livre intitulé 'Art for Dummies' (L'art pour les nuls).

Adoubé par Banksy

L'artiste français a construit sa carrière aux Etats-Unis dans l'ombre de Banksy. Cela ne semble pas poser de problème à l'artiste britannique anonyme, puisqu'il l'a en quelque sorte adoubé: Banksy a fait de M. Brainwash le personnage principal de son documentaire 'Exit through the Gift Shop' (Faites le mur!), nominés aux Oscars en 2011.

Au cours de sa carrière, M. Brainwash a souvent eu affaire à des célébrités. Il est invité par le dalaï-lama et le pape pour faire leurs portraits. Il a été engagé par l'ancienne première dame des Etats-Unis, Michelle Obama. Il a encore participé à la conception de pochettes de disques pour Madonna.

M. Brainwash vient chaque année à Art Basel et enseigne dans des universités à Los Angeles et New York. Il y a quelques mois, il a ouvert son propre musée, le 'Mr. Brainwash Museum' à Beverly Hills, un espace d'exposition pop-up pour le street art.

/ATS