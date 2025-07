L'audacieuse Theodora a fait vibrer Montreux

La 'Boss Lady' Theodora a enflammé la scène Spotlight mercredi soir au Montreux Jazz Festival (MJF). L'énergie flamboyante et le charisme de l'artiste ont fait danser les quelques chanceux qui avaient pu obtenir un billet.

Montreux l'attendait impatiemment et, pour l'occasion, avait adapté l'accès à sa nouvelle scène gratuite. Ainsi, fait inédit dans l'histoire du MJF pour un concert 'off', une billetterie avait été mise en place. Les 550 billets disponibles avaient disparu en quelques minutes.

Le coupable ? Le succès fulgurant de Theodora qui, depuis un an, ne cesse de surprendre: quatre concerts à guichets fermés au Zénith de Paris, Flamme de la révélation féminine de l'année ou encore disque d'or pour son projet 'Bad Boy LoveStory (BBL)', plus tard augmenté en 'Mega BBL' - ce sigle désignant une opération chirurgicale visant à augmenter le volume des fesses.

'Mwa, c'est Big Boss Lady, ça fait même pas un an, j'suis un cas d'étude pour tous les labels. Ils me voyaient en folle mais tout est possible à celui qui croit', écrivait l'artiste âgée de 21 ans sur Instagram, quelques jours avant son concert au MJF.

Une tenue aux couleurs helvétiques

Mercredi soir sur scène, la native de Lucerne, vêtue d'un t-shirt orné du drapeau suisse, a secoué le public, l'entraînant sur tous les rythmes, entre hyperpop, RnB, hip-hop, rap, mais aussi shatta ou encore bouyon.

'Je suis grave contente d'être avec vous ce soir. On m'a dit que j'étais trop attendue', a-t-elle lancé entre deux sons. Très proche de son public sur les réseaux sociaux, l'artiste l'est aussi en concert. 'Je n'ai presque plus de voix. Je suis au bout de ma vie, mais je ne pouvais pas vous faire ça. Aujourd'hui, c'est important que vous chantiez avec moi', a-t-elle encore confié.

Devenu viral en novembre dernier, l'audacieux 'Kongolese sous BBL' a aisément trouvé écho auprès du public, pour la plupart en dessous de la trentaine. La jeune chanteuse lausannoise Marie Jay, qui s'emparera elle-même de la scène Spotlight vendredi, a d'ailleurs été aperçue dans la foule.

De l'audace à la douceur

En véritable 'BBL Mommy', la chanteuse franco-congolaise a enchaîné les hits de son dernier album: '243km/h', 'Do U Wanna?', 'Mon Bébé' ou encore 'Zou Bisou', son featuring avec Jul. Véritables pauses mélancoliques, 'Ils me rient tous au nez' et 'Les Oiseaux rares', son duo avec Juliette Armanet, sont venues adoucir les ardeurs du public.

Au Montreux Jazz Festival, Theodora aura charmé un public conquis d'avance, entre 'twerk', 'claps' et 'punchlines'. Inutile de rappeler qui est la 'Boss Lady' comme elle le clame elle-même dans l'un de ses textes: 'Ma salle est pleine à craquer et la tienne est vide. Je vais lancer des carrières comme des Billie Jean.'

