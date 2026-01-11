L'écrivain alémanique Erich von Däniken est décédé

L'écrivain et publiciste alémanique Erich von Däniken est décédé à 90 ans. Il s'était fait ...
L'écrivain alémanique Erich von Däniken est décédé

L'écrivain alémanique Erich von Däniken est décédé

Photo: KEYSTONE/MONIKA FLUECKIGER

L'écrivain et publiciste alémanique Erich von Däniken est décédé à 90 ans. Il s'était fait un nom dans le monde entier en tant que spécialiste controversé des dieux et ses livres se sont vendus à des millions d'exemplaires. Il doit désormais prendre du recul.

Sa mort a été confirmée dimanche à Keystone-ATS par sa fille. Erich von Däniken a écrit 49 livres, vendus à 75 millions d'exemplaires et traduits dans plus de 30 langues, selon son agent. Il était un phénomène mondial qui a toutefois eu du mal à s'imposer dans son propre pays.

Depuis les années 1960, il s'était fait un nom en tant qu''explorateur des dieux' qui tente d'expliquer les mythes et les mystères. Mayas, Incas, extraterrestres: Erich von Däniken a fourni des explications à l'inexplicable et à ce pour quoi la science n'a pas de réponse.

/ATS
 

