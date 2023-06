L'écrivain américain Cormac McCarthy est mort à l'âge de 89 ans

L'écrivain américain Cormac McCarthy, qui connut le succès sur le tard grâce à ses romans emblématiques tels que 'De si jolis chevaux' ou 'La route', est mort mardi à l'âge de 89 ans de causes naturelles, a annoncé son éditeur.

Chroniqueur de l'Amérique des Appalaches et du 'Far West' sombre et cruel, McCarthy, dont des romans ont été adaptés par Hollywood ('No Country for old men') et qui remporta un prestigieux prix Pulitzer, est décédé chez lui à Santa Fe, dans l'Etat du Nouveau Mexique, a annoncé l'éditeur Alfred A. Knopf.

'Sa mort a été confirmée par son fils, John McCarthy', est-il précisé.

Né Charles McCarthy le 20 juillet 1933 à Providence, dans l'Etat de Rhode Island (nord-est), cet auteur de 12 romans 'fut l'un des écrivains les plus renommés et influents de la planète', a salué Penguin Random House.

Prix Pulitzer

McCarthy a remporté plusieurs récompenses prestigieuses aux Etats-Unis dont un Pulitzer pour 'La route' en 2006 qui raconte une errance d'un père et d'un fils dans un pays ravagé par un cataclysme d'origine inconnue.

Il n'a en revanche pas remporté le prix Nobel de littérature.

'Cormac McCarthy a changé le cours de la littérature', s'est exclamé dans le communiqué le directeur général de Penguin Random House Nihar Malaviya.

Alors que le romancier a rencontré le succès sur le tard, 'des millions de lecteurs à travers le monde ont embrassé ses personnages, ses thèmes mythiques et les émotions intimes et authentiques qu'il a couchées sur chaque page dans des romans brillants qui resteront à la fois actuels et intemporels pour les générations à venir', a écrit son éditeur.

Premier à réagir, le géant de la littérature Stephen King s'est incliné sur Twitter devant 'peut-être le plus grand romancier américain de (son) temps'.

Et le musicien de rock Jason Isbell s'est demandé également sur Twitter 'combien d'entre nous ont été influencés' par McCarthy? 'Un nombre incommensurable'.

Reclus et détaché des contraintes matérielles - il a longtemps vécu dans des motels miteux -, Cormac McCarthy n'a accordé qu'une poignée d'interviews aux médias.

/ATS