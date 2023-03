L'écrivain américain Paul Auster souffre d'un cancer

L'écrivain américain Paul Auster, devenu célèbre avec ses romans new-yorkais peuplés de personnages marginaux et désorientés, souffre d'un cancer, a annoncé son épouse. Le romancier de 76 ans est soigné dans le Memorial Sloan Kettering Cancer Center à New York.

'Mon mari a été diagnostiqué avec un cancer en décembre après avoir été malade pendant les mois qui ont précédé', a écrit samedi sur Instagram Siri Hustvedt, également écrivaine.

'Je vis dans un endroit que j'ai fini par appeler Cancerland'. 'De nombreuses personnes ont franchi ses frontières, soit parce qu'elles sont ou ont été malades elles-mêmes, soit parce qu'elles aiment quelqu'un, un parent, un enfant, un conjoint ou un ami qui a ou a eu un cancer', a-t-elle ajouté.

Traduit dans plus de 40 langues

Paul Auster est l'auteur de plus d'une trentaine de livres qui ont été traduits dans plus de 40 langues. Il s'est fait connaître en 1982 avec 'L'invention de la solitude', un roman autobiographique, dans lequel il tente de cerner la personnalité de son père.

Le romancier perce en 1987 sur la scène internationale avec sa 'Trilogie new-yorkaise', un roman noir qui s'inspire du genre policier.

Mme Hustvedt n'a pas précisé le type de cancer dont souffre son mari ni son pronostic. 'Vivre avec quelqu'un qui a un cancer et qui est bombardé de chimiothérapie et d'immunothérapie est une aventure de proximité et de séparation', écrit-elle. 'Il n'est pas toujours facile de marcher sur cette corde raide...'

