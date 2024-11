L'écrivaine suisse Gabriella Zalapi battue pour le prix Médicis

La saison littéraire se poursuit en France: le prix Médicis a été remis mercredi à Julia Deck pour un roman autobiographique consacré à sa mère, 'Ann d'Angleterre', aux éditions du Seuil. Elle l'a emporté avec 5 voix contre 4 contre Thomas Clerc, au troisième tour.

'Je suis très émue d'avoir ce prix', a déclaré la lauréate au restaurant La Méditerranée à Paris.

L'écrivaine et plasticienne suisse Gabriella Zalapi, formée à la Haute école d’art et de design à Genève, avait été retenue dans cette catégorie pour son roman en français 'Ilaria ou la conquête de la désobéissance'. Elle y raconte l'enlèvement d'une petite fille de huit ans par son père et leur cavale de deux ans à travers l'Italie des années 1980.

Le prix Médicis du roman étranger est allé au Guatémaltèque Eduardo Halfon, pour 'Tarentule' (éditions Quai Voltaire). Il a recueilli quatre voix contre deux à l'Autrichien Josef Winkler, au huitième tour. 'Je suis heureux, choqué d'arriver dans cette cérémonie très officielle', a commenté le lauréat.

L'Allemande établie en Suisse Katja Schönherr avait aussi été retenue dans cette catégorie avec 'La famille Ruck'. L'autrice, née à Dresde en 1982, y mêle satire sociale et clash des générations quand un père, sa mère et sa fille adolescente se retrouvent à cohabiter.

Le prix Médicis de l'essai a été attribué à l'Allemand Reiner Stach pour le troisième tome de sa biographie de Franz Kafka, 'Les années de jeunesse'. Il a fallu un seul tour, où il a récolté six voix.

