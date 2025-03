L'histoire de la culture techno exposée au Musée national à Zurich

L'univers de la culture techno en Suisse sous toutes ses facettes fait l'objet d'une exposition à voir dès vendredi au Musée national, à Zurich. Cette présentation retrace l'histoire d'une scène quasi clandestine à ses débuts qui a évolué vers une industrie lucrative.

Inspirée par la Love Parade de Berlin, la première Street Parade organisée à Zurich en 1992 a posé les jalons de la culture techno en Suisse. Depuis, elle est devenue la plus grande manifestation du genre dans le monde. Elle a contribué à faire de la culture techno une tradition suisse bien vivante, indique le Musée national mercredi.

Vitalité créative face aux restrictions

Née à Detroit (USA) dans les années 1980, grâce à la créativité de musiciens afro-américains inspirés par la science-fiction, la techno s'illustre alors par un nouveau son propulsé par des boîtes à rythmes et des synthétiseurs. Elle se répand ensuite en Angleterre, puis en Allemagne, où la chute du mur de Berlin s'est révélée propice, avant d'arriver en Suisse où elle se diffuse dans des clubs, des bâtiments industriels désaffectés et en plein air.

La techno puise sa vitalité dans l’interaction entre différentes disciplines créatives. Les techniques telles que le sampling et le collage sont largement utilisées non seulement en musique, mains aussi dans le graphisme et la mode.

Jusqu’au milieu des années 1990, des lois restrictives entravent l’organisation de 'raves' et la création de nouveaux clubs. La scène techno réagit alors en organisant des fêtes non autorisées dans des lieux improvisés ou en occupant des locaux de manière illégale.

DJ's, clubs et magasins de disques

Après un prologue consacré à ce contexte historique, l'exposition s'intéresse aux expérimentations des DJs pionniers avec les consoles de mixage, les boîtes à effets, les samplers et les logiciels. Elle se poursuit par la diversité musicale de la scène techno, incarnée par la reproduction d'un magasin de disques, dans lequel on peut écouter des titres emblématiques.

Dans le compartiment suivant, intitulé 'Space', une galerie de photos montre comment la culture techno a conquis et transformé de nouveaux espaces. Avant de pénétrer dans l'espace 'Club', un collage audio donne la parole à des habitués du clubbing, qui racontent leur rapport à la techno, à la danse et à la communauté.

L'espace d'exposition consacré aux clubs est constitué d'installations vidéo et sonores. On peut y découvrir des objets originaux issus de différentes boîtes de nuit techno. La visite se termine par un chapitre 'Style' dévolu à l'univers visuel de la techno, de la mode au graphisme en passant par la photographie. L'exposition se déroule jusqu'au 17 août.

