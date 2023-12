L'itinéraire des crèches propose 89 réalisations à Estavayer-le-Lac

L'itinéraire des crèches à Estavayer-le-Lac (FR) se compose cette année de pas moins de 89 installations. Les réalisations proposées dans la cité médiévale offrent un moment de rêverie et de féérie à celles et ceux qui les admirent, tous âges confondus.

Quelques semaines durant, la localité des bords du lac de Neuchâtel se transforme en un 'lieu enchanteur', ont indiqué à Keystone-ATS les organisateurs, qui promettent maintes animations. Le parcours conduit les visiteurs à travers les ruelles pittoresques, mettant en avant la créativité et la singularité des installations.

Les œuvres, principalement conçues par les habitants et les commerçants locaux, embellissent les rues, les places, les fontaines et les jardins du bourg staviacois. Les indigènes et les curieux ont la possibilité de les explorer à pied ou à bord du 'P'tit Train', précise le communiqué.

Crèche de Noël aux 5 sens

L’enchantement de Noël à Estavayer-le-Lac est une fois encore plus marqué cette année avec la participation de la Crèche de Noël aux 5 sens. Grâce à son approche immersive et multisensorielle, cette création a déjà séduit des milliers de visiteurs lors de précédentes éditions.

L'exposition se tient à la chapelle de l'Hôpital jusqu'au 14 janvier, ont détaillé les organisateurs au moment de présenter la manifestation. Par ailleurs, les escaliers des Egralets sont décorés par la commune d'Estavayer, créant une ambiance 'magique' tout au long de l'itinéraire des crèches.

Dès mardi prochain et jusqu'au 7 janvier, les chalets des commerçants investiront la Cité à la Rose. Enfin, jusqu'au 31 janvier, les curieux sont invités à explorer le riche patrimoine historique de la ville d’Estavayer-le-Lac, tout en participant à une aventure ludique: la chasse aux bonshommes de neige.

