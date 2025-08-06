L'oeuvre Trump crucifié ne sera pas exposée à la gare de Bâle

Photo: Galerie Gleis4

La sculpture du président américain Donald Trump crucifié ne sera pas exposée comme prévu à la gare CFF de Bâle. Elle ne peut pas être présentée à cet endroit pour des raisons de sécurité, a annoncé jeudi via Instagram la galerie Gleis4, qui y loue des locaux.

Les foules importantes attendues et les perturbations redoutées représentent un risque de sécurité trop important, explique Gleis4. Elle a pris cette décision elle-même et non à la demande des CFF, précise-t-elle à Keystone-ATS.

'Nous nous attendions à un certain écho, mais pas à un intérêt si grand'. Les gares ne sont pas un lieu habituel pour les galeries d'art, il ne faut pas y perturber le flux des personnes ni créer de risques sécuritaires. La galerie cherche donc un autre lieu d'exposition.

La sculpture de l'artiste britannique Mason Storm, intitulée 'Saint or Sinner' (Saint ou pécheur), représente Donald Trump vêtu d'une combinaison orange de prisonnier, attaché à une croix blanche qui rappelle un lit d'exécution par injection létale.

/ATS
 

