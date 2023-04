La 17e édition de Polymanga débute vendredi à Montreux (VD)

La 17e édition du festival de pop culture Polymanga débute ce vendredi au centre 2m2c à Montreux (VD) pour quatre jours. Au programme, des rencontres avec plus de 50 invités, des concerts, des projections, des tournois de jeux vidéo et des cosplays (déguisements).

Agendé en plein week-end pascal, la manifestation dédiée à la pop culture américaine, japonaise et européenne va comme à son habitude accueillir une belle brochette d'acteurs de séries, de présentateurs TV, de chanteurs, de tiktokers, de streamers, de comédiens de doublage, de dessinateurs et de musiciens. Cette année, son leitmotiv est 'Pop culture is good', indiquent les organisateurs.

Après deux ans d'arrêt en raison du Covid-19, l'édition 2022 avait battu le record d'affluence avec 50'300 visiteurs, dont plus des trois quarts entre 12 et 30 ans. L'événement attire généralement plus de 40'000 personnes.

Têtes d'affiche

Parmi les têtes d'affiche cette année, l'acteur de 'Game of Thrones' Isaac Hempstead-Wright, qui joue le rôle de Bran Stark, sera à Polymanga le lundi 10 avril pour des dédicaces et des conférences. Il partagera son expérience et décrira les coulisses du tournage de la série culte.

Autre présence remarquée, celle de Richard Darbois, comédien iconique du doublage. La célèbre phrase prononcée par Buzz l'éclair dans 'Toys Story' - 'Vers l'infini et au-delà'!' - c'est lui. Il est aussi derrière la voix française du 'Génie d'Aladdin' ainsi que des acteurs Harrison Ford, Richard Gere ou encore Bill Murray. A voir en chair et en os les 7 et 8 avril à Montreux.

Les fans de la série 'Kaamelott' seront ravis aussi. Aux mêmes dates, Nicolas Gabion (chevalier Bohort) et Bô Gaultier de Kermoal (garde du corps d'Attila le Hun) participeront à des dédicaces et conférences sur deux jours.

Toujours les 7 et 8 avril, l'illustratrice Seira Minami et le producteur Kôsuke Arai seront là pour présenter la nouvelle saison de la série 'The Rising of the Shield Hero'. Une conférence publique autour de leur travail ainsi qu'une performance de dessin en direct ('live drawing') sont prévues pour le public.

La folie du déguisement

Côté musique, la manifestation annonce une exclusivité européenne avec la venue de BABYBEARD, le groupe d'idoles pop-métal japonais. Le leader barbu Ladybeard, qui cumule 36 millions de vues pour son clip 'Nippon Manju', a choisi Polymanga pour débuter sa tournée mondiale avec une nouvelle formation. A découvrir au Stravinsky.

Pour les amateurs de déguisements, les traditionnels cosplays égayeront et coloreront une nouvelle fois Polymanga. Six de ces défilés-concours, qui compteront pour les sélections suisses de nombreuses compétitions internationales, auront lieu dans le centre de congrès montreusien.

Nouveauté pour cette 17e édition, l'arrivée de la Polymanga Swiss Cosplay League (PSCL). Cette ligue suisse regroupe les meilleurs cosplayeurs issus de plusieurs conventions à travers le pays. Il s'agira d'élire le meilleur cosplayeur national.

Engagée et solidaire

Initiée en 2022, la nouvelle version du festival plus engagée, solidaire et raisonnée, sera également reconduite pour cette édition 2023, avec de nombreuses initiatives, écrivent les organisateurs dans un communiqué.

Polymanga se débarrassera à nouveau de tous les déchets issus des boissons consommées pendant l'évènement. Une gourde réutilisable sera offerte à toute personne consommant des boissons sur le site du festival. Une fois la gourde acquise, le prix des boissons est divisé par deux afin d'inciter les visiteurs à modifier leurs habitudes, expliquent les responsables.

Les invités du festival pourront participer à un spectacle caritatif inédit et s'affronteront dans des duels de pop culture pour soutenir deux associations: 'Force', une fondation qui lutte contre le cancer des enfants, et 'Redog', qui forme des chiens de recherche et de sauvetage pour des interventions partout dans le monde.

www.polymanga.com

/ATS