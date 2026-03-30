La 20e édition du festival de danse Steps a « dépassé les attentes »

La 20e édition de Steps s'est achevée dimanche après quatre semaines. Les organisateurs parlent d'une édition réussie de ce festival de danse qui, tous les deux ans, met à l'honneur la danse contemporaine dans toute la Suisse.

Les organisateurs n'ont d'ailleurs pas caché leur joie lundi à l'heure de tirer le bilan. '36 représentations à guichets fermés et un taux de remplissage moyen supérieur à 80% ont non seulement dépassé nos attentes, mais me procurent aussi une grande joie personnelle', a déclaré la directrice du festival, Valeria Felder, dans un communiqué.

Au programme figuraient 74 représentations réparties sur 38 lieux pendant 25 jours. Le public a pu découvrir des compagnies nationales et internationales qui ont également présenté des premières mondiales sur scène. La dernière soirée du festival s’est notamment terminée à Lugano avec 'Hammer', une création de la GöteborgsOperans Danskompani suédoise. Des spectateurs sont venus de partout, notamment d’Italie, spécialement pour assister à cette représentation, a appris l’agence de presse Keystone-ATS.

Parmi les autres spectacles de clôture figuraient 'Play Dead' du collectif canadien People Watching à Nyon (VD) et 'Beyond' de la compagnie belge Circumstances à Vernier (GE).

Attirer les jeunes

Steps s’est donné pour mission de susciter l’enthousiasme des jeunes pour la danse contemporaine. C’est pourquoi 78 ateliers et représentations scolaires figuraient au programme cette année. Selon le communiqué, 1700 enfants et adolescents ont participé aux ateliers, tandis que 1900 autres ont assisté aux représentations.

La 21e édition de Steps est prévue du 2 au 26 mars 2028.

/ATS