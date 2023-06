La 22e édition du NIFFF commence avec une comédie d'anticipation

Le Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF) commence vendredi avec la comédie d'anticipation 'The pod generation'. L'actrice française Josiane Balasko est la présidente du jury de cette 22e édition, où 124 films seront projetés jusqu'au 8 juillet.

La cérémonie d'ouverture du NIFFF a lieu vendredi à 19h au Théâtre du Passage à Neuchâtel avec le film 'The pod generation' de la cinéaste française Sophie Barthes, qui met en scène la reine des dragons, Emilia Clarke, aux côtés de l'acteur britannico-nigérian Chiwetel Ejiofor. L'oeuvre évoque un sujet sociétal avec une nouvelle forme de grossesse, où l'humain est remplacé par des utérus artificiels portatifs.

Durant la manifestation, 124 œuvres venues de 44 pays, dont huit premières mondiales, sept premières internationales et 46 premières suisses sont proposées. La compétition internationale propose 14 films, qui concourent pour le prix Narcisse H.R. Giger, doté de 10'000 francs. Parmi ceux-ci, seront notamment projetés 'Animalia' de la Franco-Marocaine Sofia Alaoui, 'Tiger Stripes' de la Malaisienne Amanda Nell Eu ou 'Vincent doit mourir' du Français Stéphan Castang.

De nombreux invités

Huit films seront projetés dans la section asiatique 'Asian Competition', douze dans 'Third Kind', qui explore les liaisons entre le fantastique et les genres connexes et dix dans 'Ultra Movies', qui dévoile la face la plus étrange et radicale du cinéma du genre. La section suisse 'Amazing Switzerland' présentera quatre films, dont 'Mad Heidi' de Johannes Hartmann et Sandro Klopfstein.

Les représentations des archétypes féminins dans le cinéma de genre seront également explorées avec une vingtaine de films projetés dans le cadre de la rétrospective 'Female trouble'. Une attention sera aussi portée à John McTiernan, dont trois films, 'Predator', 'Die Hard' et 'Last action hero' seront à l'honneur.

Le NIFFF va faire aussi un focus sur les films de Katsuhito Ishii, en projetant six de ses oeuvres. Le cinéaste japonais fera partie des personnalités qui vont venir à Neuchâtel. Les invités d'honneur Josiane Balasko et John McTiernan donneront des conférences, tout comme par exemple l’auteur de bandes dessinées Charles Burns.

/ATS