La 2e édition du festival Vibiscum à Vevey ouvre jeudi avec OrelSan

La 2e édition du festival Vibiscum à Vevey (VD) débute jeudi soir avec le rappeur français OrelSan, entouré d'artistes qu'il a choisis. L'afro-pop du Nigérian CKay marquera la soirée de vendredi et celle de samedi sera 100% électro-dance, avec notamment DJ Snake.

Plus d'une dizaine de musiciens aux origines et sonorités diversifiées vont se succéder pour la soirée d'ouverture des trois jours du festival, véritable 'carte blanche' hip-pop offerte à OrelSan. Parmi ces invités qui lui sont proches, le public verra sur scène Fuckin Fred, Amadolce, Kay The Prodigy, Komaï, Yvdre ou encore Notchoo.

La soirée de vendredi fait la part belle à la musique pop/rock, déclinée en différents styles, de la pop-grunge de la jeune allemande de 17 ans Damona à l'électro-pop, teintée de R&B, du Belge Oscar and the Wolf, en passant par la tête d'affiche CKay et son afro-pop/rock. Un autre chanteur belge montera aussi sur scène, Loïc Nottet, qui emmènera le public vers un univers magique reliant musique, danse et mode.

La dernière des trois soirées, samedi, s'annonce très dansante. Après le passage de plusieurs DJ suisses, place aux deux stars Martin Solveig et DJ Snake pour une soirée électro-dance enivrante. Orlinski et Vladimir Cauchemar seront notamment aussi sur scène.

Voir plus grand

Organisé l'an dernier dans le jardin du Rivage, avec notamment un concert d'IAM, le Vibiscum voit beaucoup plus grand en 2023. Outre sa programmation plus étoffée, il a investi la place du Marché de la ville d'images, place mythique de la Fête des Vignerons.

'C'est toute l'infrastructure qui change entre la première et la deuxième édition. On passe d'une capacité de quelques milliers de spectateurs à plusieurs milliers', explique à Keystone-ATS William von Stockalper, fondateur et directeur du Vibiscum Festival.

Les préventes indiquent à ce stade déjà 10'000 billets vendus pour les soirées de jeudi et samedi, selon lui. La soirée de vendredi compte pour l'instant 4000 billets acquis.

'Notre objectif est de donner du plaisir aux Veveysans et Veveysannes ainsi qu'à tous les habitants de la région avec un festival qui se veut vraiment proche des gens. D'où les prix abordables et les transports publics gratuits inclus dans le prix du billet', poursuit le directeur.

Quatre millions de budget

'On espère que le festival se pérennisera dans le futur. Vibiscum est un bleu dans la cour des grands. Mais en deux ans, son évolution a été extrêmement importante. Il va falloir travailler petit à petit pour se faire accepter et respecter par les autres festivals, en espérant que l'on passe cette édition pour en vivre une troisième', explique-t-il encore.

Le montage des infrastructures a débuté le 1er juin et devait durer jusqu'à mercredi. Après les trois soirées du festival, quatre jours de démontage suivront pour une reddition du domaine public au 15 juin. La Ville de Vevey a donné le 24 avril dernier son feu vert pour l'organisation de cette manifestation sur la grande place au coeur de la cité. Une convention a été signée entre les deux parties.

Le budget du festival s'élève à quelque quatre millions de francs.

