La 40e édition du FIFF inaugurée sous le signe de la jubilation

La 40e édition du Festival international du film de Fribourg (FIFF) a été lancée vendredi, 'sous des augures festifs et rassembleurs'. Après les discours, dont celui d'Elisabeth Baume-Schneider, les spectateurs ont vu le premier des 114 films de la sélection.

La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, cheffe du Département de l'intérieur, qui est revenue sur l'importance du festival. 'Dans ce monde bruyant, aux gesticulations déconcertantes, la voix des artistes doit se faire entendre', a noté la ministre de la culture.

'Une culture forte est plus que jamais nécessaire', a insisté la Jurassienne. 'Des espaces comme le FIFF y contribuent pleinement, en offrant des films qui invitent à regarder le monde autrement. Ils rappellent qu’au milieu du chaos, il y a des histoires profondément humaines qui transcendent nos destinés, et donnent de l’espoir.'

'Le cinéma qui ouvre les yeux': ce sont les mots qui, émergeant des fleurs du visuel 2026, ont accueilli le nombreux public de la cérémonie.

/ATS