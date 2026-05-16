La 70e finale de l'Eurovision s'ouvre, avec 25 chansons en lice

La finale de la 70e édition de l'Eurovision s'est ouverte samedi soir à Vienne, avec 25 chansons ...
La 70e finale de l'Eurovision s'ouvre, avec 25 chansons en lice

La 70e finale de l'Eurovision s'ouvre, avec 25 chansons en lice

Photo: KEYSTONE/AP/Martin Meissner

La finale de la 70e édition de l'Eurovision s'est ouverte samedi soir à Vienne, avec 25 chansons en lice. Parmi elles figurent celles de la Finlande, de l'Australie et de la Bulgarie, qui font figure de favorites.

A 21H00 a retenti le prélude du Te Deum de Charpentier, le générique mythique du plus grand télécrochet au monde, pour lancer un spectacle marqué cette année par le boycott de cinq pays en raison de la participation d'Israël. La candidate de la Suisse Veronica Fusaro n'est pas qualifiée.

/ATS
 

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