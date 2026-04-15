La Belgique ouvre une enquête visant Patrick Bruel

Une enquête judiciaire a été ouverte en Belgique contre le chanteur et acteur français Patrick Bruel, a indiqué mercredi le parquet. Une plainte enregistrée fin mars dénonce une présumée agression sexuelle commise à Bruxelles.

'Une plainte déposée dans l'arrondissement judiciaire de Mons nous a été transmise' et 'l'enquête est en cours', a souligné le parquet dans un communiqué à l'AFP, confirmant une information de Mediapart.

Selon une source proche du dossier, il s'agit de la plainte d'une attachée de presse belge ayant dénoncé une agression sexuelle qui se serait produite en 2010 dans les locaux de la radiotélévision publique belge francophone (RTBF).

Une première plainte déposée à l'époque des faits avait été rapidement retirée, et la victime présumée a de nouveau porté plainte il y a une quinzaine de jours dans le secteur où elle vit, en Wallonie. Cette plainte est désormais entre les mains du parquet de Bruxelles, lieu de l'infraction reprochée, a précisé cette même source.

En 2010, cette attachée de presse belge, Karine Viseur, à l'époque âgée de 38 ans, avait passé une journée aux côtés de Patrick Bruel dans le cadre de son travail pour la promotion du film 'Comme les cinq doigts de la main', selon son récit livré à la radio française RTL fin mars.

'Personne n'a osé parler'

Elle a décrit une première scène dans une salle de maquillage, où il l'aurait 'coincée' et lui aurait fait subir 'une déferlante de caresses', 'poitrine contre poitrine'.

Il l'aurait ensuite contrainte à entrer, puis enfermée, dans des toilettes au siège de la RTBF. 'Il essaye de m'embrasser de force. Il se frotte à moi. Il me caresse, il passe sous ma robe', a-t-elle raconté.

'Personne n'a osé parler' en raison du statut de star de Patrick Bruel, a expliqué Mme Viseur, racontant avoir retrouvé le courage de porter plainte le mois dernier quand d'autres femmes ont accusé à leur tour la vedette.

Sollicité par l'AFP le parquet de Bruxelles n'a pas voulu s'exprimer sur le chef d'infraction retenu pour l'enquête, ni sur une éventuelle prescription des faits.

Deux plaintes en France

En France, Patrick Bruel, qui aura 67 ans le mois prochain, est la cible d'investigations sur deux plaintes.

L'une est instruite à Saint-Malo (ouest) lui reprochant un viol en octobre 2012 en marge d'un festival de cinéma. L'autre a été déposée en mars à Paris pour tentative de viol et agression sexuelle. Ces derniers faits dénoncés par une responsable de la promotion des films français à l'étranger remonteraient à 1997 au Mexique.

Le 18 mars, Patrick Bruel avait assuré à l'AFP, par la voix de son avocat Christophe Ingrain, n'avoir 'jamais cherché à contraindre quiconque à un acte sexuel'. Le chanteur 'affirme n'avoir jamais outrepassé un refus, jamais forcé à un geste ou un rapport sexuel', selon son conseil.

/ATS