La Comédie de Genève met l'accent sur les créatrices

La saison 25-26 de la Comédie de Genève réserve une place de choix dans sa programmation aux créatrices. Le public découvrira à travers ces performeuses, autrices, interprètes et dramaturges autant de récits, d'histoires, de parcours de femmes d'hier et d'aujourd'hui.

Les créatrices étaient déjà à l'honneur lors de la saison qui s'achève. 55% des artistes programmés étaient des femmes, a souligné la directrice générale de la Comédie, Séverine Chavrier, lundi devant les médias. La saison qui vient ne fera qu'affirmer cette tendance.

L'écriture contemporaine et les performances sont au coeur de la programmation. Angélica Liddell présentera sa pièce 'Vudu' qui raconte l'histoire d'un pacte avec le diable et qui explore le pouvoir de la vengeance et des rituels. Le spectacle, en espagnol surtitré en français, dure cinq heures et demie.

La Comédie a aussi fait une place dans sa saison à la performeuse brésilienne Carolina Bianchi. Celle-ci mettra en scène son texte 'Brotherhood'. Deuxième chapitre de sa trilogie 'Cadela Força', ce spectacle se penche sur les origines de codes violents qui unissent les hommes et de leur vocabulaire qui perpétue le viol.

Histoire trans

Laurène Marx, de son côté, exposera son vécu et son intimité dans 'Pour un temps sois peu'. Ce stand up triste raconte le parcours d'une femme trans par le détail avec son lot de violences qui l'accompagne. Le texte est un manifeste, une 'reprise de pouvoir sur la parole intime des trans'.

Le metteur en scène et romancier Wajdi Mouawad créera l'événement avec sa performance de neuf heures qui reprend les neuf cours qu'il a donnés au Collège de France dans le cadre de la chaire annuelle 'l'invention de l'Europe par les langues et les cultures'. Avec le dramaturge, l'acte d'écrire devient un geste physique.

Au total, la Comédie propose, pour cette deuxième saison sous la houlette de Séverine Chavrier, 37 spectacles de théâtre, de danse, de performance, de cirque. Parmi eux, 14 sont portés par des artistes ou des compagnies suisses. Trois créations maison sont au programme.

Le budget de la Comédie s'élève à presque 17 millions de francs, dont 12 millions de francs de subvention de la Ville de Genève. Un peu plus de la moitié du budget va dans les productions et les créations, a expliqué Pauline Pierron, adjointe à la direction générale de l'institution.

/ATS