La Fondation Bodmer en mode estival aux Bains des Pâquis

Les Bains des Pâquis à Genève accueillent une exposition photographique révélant le destin de livres d'exception conservés à la Fondation Bodmer. Ces images grand format sont à découvrir jusqu'à mi-septembre le long de la jetée.

'Cette exposition permet aux baigneurs de se plonger dans la matière livresque', se réjouit Sébastien Brugière, commissaire de l'exposition. Les dix-sept images réalisées par la photographe Naomi Wenger mettent en lumière des livres qui sont souvent conservés dans des compactus.

L'exposition se décline autour de cinq thèmes: la matière, le contenu, la dimension, la restauration et l'exposition en vitrine. Quelques brèves explications guident le public. 'Le but n'était pas de faire une exposition linéaire et pédagogique', relève M.Brugière. Les photographies permettent ainsi de voir ces écrits de manière plus artistique.

La photographe, qui travaille depuis plus de sept ans à la Fondation Bodmer, se déclare toujours émerveillée par les trésors de l'écrit. Les collections de la Fondation, qui se trouve en face des Bains des Pâquis sur les hauteurs de l'autre côté du lac, comportent plus de 150'000 pièces. Très précieuses et fragiles, de nombreuses oeuvres sont rarement exposées.

/ATS