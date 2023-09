La Fondation Théodora a effectué 2 millions de visites en 30 ans

La Fondation Théodora, grâce à laquelle les enfants hospitalisés reçoivent régulièrement la visite de clowns, fête ses 30 ans. Depuis sa création en 1993, elle a organisé 2 millions de visites, et son champ d'action a évolué avec le temps.

Ils s'appellent Doctoresse Turlutût ou Docteur TocToc: les artistes, musiciens et magiciens de la Fondation Théodora se rendent chaque semaine dans 32 hôpitaux et 27 institutions spécialisées suisses. Aujourd'hui, ces 'docteurs Rêves' sont au nombre de 72, indique la fondation mercredi.

Avec le temps, la fondation a développé plusieurs programmes. Le dernier en date, nommé 'Rêves d'urgence' et lancé en 2023, permet la visite des artistes aux urgences pédiatriques. En effet, les consultations s'y sont démultipliées ces dernières années.

Les services des 'docteurs Rêves' sont gratuits pour les établissements. La fondation, reconnue d'utilité publique, est financée par des dons du grand public et des entreprises partenaires.

Les Vaudois André et Jean Poulie ont créé la fondation en 1993 en mémoire de leur mère Théodora. Dans son enfance, André Poulie avait été hospitalisé plusieurs mois suite à un accident. Les visites régulières de sa mère et la joie qu'elles procurèrent, à lui et aux autres enfants de la chambre, ont donné l'idée aux deux frères de soulager par le rire le quotidien des jeunes hospitalisés ou en institutions spécialisées.

/ATS