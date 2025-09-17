La France veut acquérir les manuscrits de la « madeleine de Proust »

La Bibliothèque nationale de France (BnF) a annoncé mercredi lancer 'une souscription exceptionnelle' pour acquérir près de 900 manuscrits et documents de l'écrivain Marcel Proust. Parmi eux figurent ceux liés à sa fameuse 'madeleine'.

La BnF espère recueillir 7,7 millions d'euros de dons avec cette souscription ouverte jusqu'au 31 décembre, a-t-elle indiqué, en appelant 'le grand public à contribuer'.

'La découverte de ce fonds inestimable et inconnu jusqu'alors est un événement pour notre pays. Avec ces pièces nouvelles, la BnF pourra compléter ses collections et détenir le plus important gisement proustien au monde', a déclaré à l'AFP son président Gilles Pécout.

Du pain rassis à la madeleine

Cette collection est composée de feuillets inédits d''A la recherche du temps perdu', de poèmes, de dessins, d'articles et de lettres. Elle a été présentée mercredi matin au siège parisien de Sotheby's, où elle est proposée en vente par ses propriétaires, les héritiers d'une nièce de l'écrivain.

Parmi les pièces, figurent des documents révélant le processus d'écriture de l'épisode de la madeleine, l'une des pages les plus célèbres de l'oeuvre de Marcel Proust. Il 's'étend dans les manuscrits de 1907 à 1909, au fil de quatre étapes qui voient se succéder un morceau de pain rassis, puis de pain grillé, une biscotte et enfin une madeleine', souligne la BnF.

Souvenirs profonds

Dans 'Du côté de chez Swan', Proust écrit: 'Et tout d'un coup le souvenir m'est apparu. Ce goût c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin, à Combray, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté'.

L'expression 'madeleine de Proust' est depuis souvent utilisée pour évoquer des éléments - objets, sons, odeurs... - qui font ressurgir des souvenirs profonds.

/ATS